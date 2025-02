AFP via Getty Images

Roma, infortunio per Rensch: out col Porto, quando può rientrare

Daniele Aloisi

57 minuti fa



Devyne Rensch non ci sarà contro il Porto. Il terzino olandese si è fermato per un lieve stiramento all’adduttore destro e oggi si è allenato a parte. Punta a tornare per la gara di ritorno del 20 febbraio, forfait anche per la trasferta di Parma. A destra in Portogallo partirà titolare Saelemaekers. Rensch era stato inserito in lista Uefa per la sua duttilità. L’ex Ajax, infatti, può giocare sia a destra che a sinistra. Per questo era stato fatto fuori Salah-Eddine che è la riserva naturale di Angeliño.



LE SCELTE – Giovedì alle ore 21 la Roma affronterà il Porto in trasferta per l’andata dei playoff di Europa League. Oggi i giallorossi sono tornati ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Ranieri. Presenti Hummels e Paredes. Entrambi torneranno dal 1’, a centrocampo anche Koné. A completare il pacchetto arretrato ci saranno Mancini e Ndicka. A sinistra Angeliño. Davanti Dovbyk e alle sue spalle Dybala e forse Pellegrini. Lorenzo rischia un’altra panchina: pronto Pisilli, in quel caso sarà 3-5-2.