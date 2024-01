Roma, infortunio per Spinazzola: le sue condizioni

Redazione CM

La Roma perde Leonardo Spinazzola. L'esterno classe '93 ha giocato solo 28 minuti nella sfida con l'Hellas Verona, match valido per la 21ª giornata di Serie A e debutto di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa: ha chiesto il cambio.



COSA HA AVUTO SPINAZZOLA - Spinazzola ha accusato un fastidio apparentemente muscolare e ha immediatamente fatto cenno alla panchina per essere sostituito, nei prossimi giorni saranno valutate le sue condizioni per stabilire l'entità del problema.



CHI LO HA SOSTITUITO - De Rossi ha stupito per quanto riguarda il cambio: a rileva Spinazzola non è stato Nicola Zalewski come di consueto, ma il danese Rasmus Kristensen.



QUANTO STARA' FUORI E QUANDO RIENTRA - Non è al momento possibile stabilire quanto starà fermo e quando rientrerà Spinazzola, necessario attendere gli approfondimenti della Roma.



QUANTI INFORTUNI IN STAGIONE PER SPINAZZOLA - Si tratta del terzo problema fisico accusato da Spinazzola in questa stagione: in precedenza un problema muscolare lo aveva costretto a saltare quattro partite tra Serie A ed Europa League tra ottobre e novembre (Inter, Lecce e le due con lo Slavia Praga), un altro problema fisico gli ha impedito di prendere parte alla sfida con lo Sheriff a metà dicembre.