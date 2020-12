Scalera è pronto a fare il suo ingresso a Trigoria. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo aver detto addio al suo impiego presso il Ministero dell’Economia e Finanza, inizia la sua nuova avventura in qualità di dirigente giallorosso. E’ da sempre un grande tifoso della Roma, ma a convincere i Friedkin è stato soprattutto il suo curriculum degno di nota. Dovrà subito rimboccarsi le maniche, perchè proprio a lui sarà affidata la spinosa vicenda relativa al nuovo stadio. Il club giallorosso sembra sempre più intenzionato a realizzare il progetto in un’area più frequentata e densamente abitata, simile a Tor Vergata.