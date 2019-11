Non si fermano i cambiamenti in casa Roma. Il rimpasto del management ha portato al cambio di alcune cariche sia nei quadri dirigenziali più in alto sia nel settore giovanile. L’ultimo a dire addio è un volto storico giallorosso, Tonino Tempestilli. L’ex calciatore era da anni uno delle anime di Trigoria. La rottura – riporta La Repubblica – c’era già stata a settembre, con il ritorno di Manolo Zubiria, a cui la società aveva assegnato gran parte delle aree di competenza di Tempestilli. A questo si sono aggiunte altre divergenze che hanno portato al divorzio, che ormai è irreversibile anche se dev’essere ancora ufficializzato. Il prossimo sarà Mauro Baldissoni, a cui è rimasta solo la competenza sul dossier dello stadio a Tor di Valle.