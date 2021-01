Lo scambio Dzeko-Sanchez, l’ombra di Allegri, la caccia a un portiere: la Roma vive giorni inquieti, ma intanto la squadra deve prepararsi a un match tutt’altro che facile, contro un Verona che domenica scorsa ha battuto il Napoli, conquistando l’ottava piazza in classifica. Dai bookmaker arriva però una chiarissima apertura di credito a Fonseca, che in questo match si gioca un pezzo di permanenza a Roma: sul tabellone, la 12ª vittoria giallorossa su 20 partite vale appena 1,66, mentre il «2» gialloblù è un’ipotesi molto più improbabile, a 5,12. In mezzo, la «X» a 3,80. Quello veronese sarà un banco di prova molto severo per l’attacco della Roma, che oltre a Dzeko rinuncerà a Pedro e avrà un Mkhitaryan in condizioni non ottimali. La squadra di Juric ha infatti la migliore difesa del campionato (ex aequo con la Juve): solo 18 gol subiti in 19 partite. Anche sotto questo aspetto, però, dai bookmaker arriva disco verde per il tecnico portoghese: l’Over (che scatta nel caso di un match con almeno tre reti complessive) si presenta a quota modesta, 1,55. Il che, unito al pronostico sulla gara, fa pensare a una vittoria giallorossa piuttosto “larga”.