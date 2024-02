Roma-Inter 2-4: il tabellino

Roma-Inter 2-4 (primo tempo 2-1)



Marcatori: 17' Acerbi, 28' Mancini, 44' El Shaarawy, 49' Thuram, 55' aut. Angelino, 95' Bastoni



Ammoniti: Mancini (R).



ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angeliño (60' Spinazzola); Cristante (60' Bove), Paredes, Pellegrini (75' Baldanzi); Dybala (87' Azmoun), Lukaku, El Shaarawy (75' Zalewski). All.: De Rossi.



INTER: Sommer; Pavard, Acerbi (63' de Vrij), Bastoni; Darmian (74' Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (74' Carlos Augusto); Thuram, Lautaro Martinez (74' Arnautovic).



All.: Inzaghi (oggi in panchina il vice Farris).



Arbitro: Guida