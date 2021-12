A due anni di distanza dall'ultima volta,torna all'Olimpico tra l'entusiasmo del pubblico. L'ex capitano giallorosso è il grande protagonista nel pre partita di Roma-Inter: il maxischermo lo inquadra, i tifosi cantano e battono le mani. E lui sorride. In borghese, in tribuna. Nella mente scorrono le immagini di quando incantava tutti in campo, con la dieci sulle spalle.