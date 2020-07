Edin Dzeko è tornato di nuovo nel mirino di Conte e stavolta potrebbe partire visto l'alto ingaggio (7,5 milioni) che pesa sulle casse romaniste. La Roma vorrebbe monetizzare, ma non è mai indifferente a scambi dalla plusvalenza garantita. Per questo si sta facendo largo in casa giallorossa la possibilità di chiedere una contropartita come accaduto per Nainggolan. L'Inter potrebbe mettere sul piatto Matias Vecino e Diego Godin.