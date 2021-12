Quella tra Inter e Roma sarà anche la sfida di due grandi ex che ritrovano il proprio passato: sulla sponda giallorossa c'è Mourinho, che raccoglierà applausi dal suo ex pubblico; su quella nerazzurra, invece, c'è Edin Dzeko, che probabilmente riceverà molti fischi per via di un addio che ha fatto discutere. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Oggi Dzeko sfida il suo passato nell’Olimpico giallorosso e il battito sarà accelerato, quasi quanto quello di Mou che rivede il nerazzurro da rivale per la prima volta. La differenza, semmai, la fa il sentimento dei tifosi: quelli interisti preparano da mesi lacrime e applausi per l’eterno José, i romanisti invece potrebbero mugugnare, qualcuno potrebbe perfino fischiare il vecchio re. Non hanno preso bene il decisionismo di Edin che in estate ha fatto valere una vecchia promessa del club giallorosso e forzato la mano pur di arrivare a Milano: il tira e molla sui soldi arretrati prima della firma con l’Inter è stato il triste corollario di una storia d’amore comunque bellissima”.