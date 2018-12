Non si sono ancora placate le polemiche per la direzione arbitrale di Gianluca Rocchi (mal assistito dal Var Fabbri) in occasione del match tra Roma e Inter dello scorso 2 dicembre. La mancata concessione di un rigore per un evidente fallo ai danni del giallorosso Zaniolo e la scelta di non ricorrere alla review delle immagini ha scatenato il dibattito attorno al direttore di gara fiorentino, che ha deciso di passare al contrattacco. Assistito dal suo legale, l'avvocato Gabriele Bordoni, Rocchi è pronto ad adire le vie legali, dopo essersi consultato con i vertici dell'Aia: "Credo che questa presa di posizione sia corretta - ha spiegato Bordoni - perché bisogna distinguere le critiche, anche colorite che avvengono in occasione di una partita di calcio, dalle aggressioni verbali gratuite".