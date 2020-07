Posticipo di lusso della 34esima giornata in Serie A: la Roma ospita l'Inter allo Stadio Olimpico alle 21.45, in una sfida fondamentale per la corsa scudetto e quella europea. Di seguito tutti gli episodi da moviola.



ROMA – INTER Domenica 19/07 h. 21.45

DI BELLO

CECCONI – GALETTO

IV: GIUA

VAR: GUIDA

AVAR: DI VUOLO



45+1' - Check al VAR da parte di Di Bello sul gol di Spinazzola: l'azione del pareggio nasce infatti da un intervento falloso di Kolarov su Lautaro, con il piede sinistro che colpisce il piede sinistro e due braccia sulla schiena da parte del serbo sull'argentino. Dopo la revisione, l'arbitro conferma la rete.



45'+1' - Intervento pericoloso di Pellegrini su Gagliardini, l'arbitro non ammonisce



37' - Diawara colpisce Gagliardini, caduto a terra, con una scarpata sul volto, probabilmente in maniera involontaria. Di Bello lascia correre.



22' - Subito ammonito Barella, che stende Mkhitaryan al limite dell'area.