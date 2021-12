FORMAZIONI UFFICIALI

Ci sarà anche Francesco, questa sera all'Olimpico. L'ex capitano torna dopo due anni in tribuna per assistere alla sfida tra la suae l(fischio d'inizio ore 18, diretta Dazn), una partita che tra i motivi di interesse ha anche la prima sfida diai nerazzurri, con cui nel 2010 ha conquistato il Triplete.La Roma è rimaneggiata, ha perso per squalifica, non ha per infortunio capitan. Ma ci sarà l'Olimpico esaurito, può essere un fattore. Nell'Inter c'è il grande exche affianca, a centrocampo tornaconRui Patricio; Smalling, Mancini, Kumbulla, Ibanez; Veretout, Cristante; Vina, Mkhitaryan, Zaniolo; Shomurodov. All: Mourinho.Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic; Dzeko, Correa. All: Inzaghi