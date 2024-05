Roma, interesse del Malmo per Solbakken

7 minuti fa



Ola Solbakken tornerà a Trigoria, ma ci resterà per poco. L'attaccante ex Bodo Glimt non rientra nei piani di De Rossi e per questo i giallorossi sono in attesa di offerte. Secondo Gasetten.se, dopo Erik Botheim (suo ex compagno al Bodo) il Malmo FF sarebbe interessato proprio al romanista Queste le parole del giornale svedese: "Fisico combinato con velocità e tecnica. Il Malmo FF è interessato all'ex Bodo Glimt. La squadra ovviamente apprezza gli attaccanti norvegesi che erano al Rosenborg da giovani, ma che hanno sfondato nel Bodö/Glimt e che sono passati in Serie A dove hanno giocato sempre meno tempo. Dopo Erik Botheim, forse toccherà a Ola Solbakken".