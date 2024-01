Roma, intrigo con Juve e Frosinone per Huijsen: la situazione

La Roma è alla ricerca di un nuovo difensore centrale e si sarebbe inserita prepotentemente per Dean Huijsen della Juventus. Il centrale classe 2005 era ormai promesso sposo del Frosinone ma il club giallorosso ha chiesto informazioni prima dell'ultima sfida di campionato. L'olandese avrebbe avuto anche delle garanzie riguardo il suo impiego fin da subito viste le assenze di Ndicka, Smalling e Kumbulla e proprio per questo adesso spingerebbe per trasferirsi a Trigoria. La speranza è di chiudere in prestito secco fino a giugno. Dall'altra parte però c'è la Juventus che vorrebbe rispettare gli accordi raggiunti con il club ciociaro (con il quale è in ottimi rapporti). In giornata c'è stato anche un incontro tra il club bianconero e l'entourage del giocatore per parlare della situazione.