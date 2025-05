Roma, intrigo Svilar: cosa sta succedendo, le voci sul Milan

Il rendimento diha superato ogni aspettativa, attirando le attenzioni di diverse grandi del calcio europeo. Le prestazioni d’altissimo livello, unite ad una situazione contrattuale in bilico e al situazione del club giallorosso legata al Settlement Agreement che grava sulle finanze, rischia di mettere la società capitolina con le spalle al muro in caso di offerte importanti.Mile Svilar si è imposto come uno dei protagonisti assoluti della stagione, tanto da finire nel mirino di club di primo livello come, quest’ultimo alla finestra qualora dovesse perdere Mike Maignan. A rivelarlo è il quotidiano Tuttosport, che sottolinea un fattore determinante nel futuro dell’estremo difensore classe 1999: il contratto.Come riportato da Tuttosport, la Roma si trova ora in una posizione delicata. Svilar, arrivato a parametro zero nel 2022 grazie all’operazione firmata Tiago Pinto, rappresenterebbe un'importante plusvalenza per le casse del club. Per questo, il rischio concreto è quello di perdere un asset di valore in caso di mancato rinnovo.La dirigenza, tuttavia, è decisa a trattenere il portiere belga di origini serbe e ha già respinto la. È in arrivo un rilancio: un nuovo contratto fino al 2030 con stipendio salito a 3 milioni più bonus. Il nodo, però, resta la clausola rescissoria, che l’agente del calciatore, Vlado Lemic,. Le trattative sono in corso.In 35 giornate giocate,, con una differenza di -8 rispetto alle attese. Contro la Fiorentina ha toccato un nuovo record: con unain questa statistica, superando anche Milinkovic-Savic del Torino.