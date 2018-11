Pippo Inzaghi conosce bene El Shaarawy per averlo avuto come compagno e come calciatore nelle vesti di tecnico: “Lui sa la stima che ho nell’uomo. E’ un talento incredibile, vorrei vederlo titolare in Nazionale – ha detto a Sky Sport -. Deve dare sempre di più, ha le qualità per far felici noi italiani. Devi conquistarti il posto in Nazionale con la Roma. Sa dove deve crescere, deve dare continuità, è un giocatore straordinario per caratteristiche, ce ne sono pochi. E’ un ragazzo maturo che ci dà dentro ed è un piacere allenare questi giocatori”. Ed El Shaarawy ringrazia: “Mi piace molto Inzaghi come giocatore. Il primo anno mi è stato molto vicino, parlavamo tanto ed è stato importante”.