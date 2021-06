Tra i primi calciatori della Roma 'studiati' da Mourinho, o almeno di cui il tecnico ha mostrato l'analisi compiuta, c'è Riccardo Calafiori, il terzino classe 2002 che in questa stagione si è ritagliato spazi tra Europa League, segnando anche un gran gol, e campionato. Attualmente chiuso da Spinazzola, per l'esterno mancino cresciuto nel settore giovanile romanista c'è l'ipotesi del prestito in Italia per trovare maggiore continuità ma l'ultima parola spetterà, anche stavolta, a José Mourinho.