Non si placano le voci su una trattativa di mercato avviata con protagoniste la Roma e l'Inter. L'indiscrezione arriva da 'Radio Radio mattino sport & news', riguardate Alessandro Florenzi. Il giocatore sembra non rientrare più nei piani di Fonseca e la società starebbe trattando con il club nerazzurro per un possibile scambio in cui rientrerebbe in prestito Sebastiano Esposito, giovane talento che in estate Conte e la società avevano blindato levandolo dal mercato. Sembrerebbe che la trattativa si basi su uno scambio secco di prestiti che potrebbe chiudersi già nella sessione invernale di calciomercato.