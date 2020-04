Secondo quanto riporta l’Equipe i giallorossi potrebbero tornare a spingere per Thauvi nsoprattutto qualora l’attaccante francese dovesse decidere di non rinnovare il contratto con il Marsiglia, in scadenza nel 2021. La duttilità dell’ex giocatore del Newcastle da tempo fa gola alla dirigenza romanista e la sua capacità di giostrare in tutti i ruoli offensivi farebbe comodo soprattutto a Paulo Fonseca. Il diesse del Marsiglia Zubizarreta non avrebbe ancora fissato un incontro con l’entourage di Thauvin per il suo rinnovo.