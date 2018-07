Il portiere c'è.

A far parlare è, l’azienda multinazionale svedese specializzata nella vendita di mobili e oggetti d’arredo che è entrata nelle case di tutti ormai da anni. Ieri il club giallorosso ha ufficializzato l’arrivo dicon un tweet particolare: scherzando sulla nazionalità del portiere, la Roma ha disegnato le istruzioni di assemblaggio del giocatore, ricalcando lo stile Ikea. Tempo qualche ora ed ecco la risposta dell’azienda svedese via Twitter: “E basta rivolgere lo sguardo sotto il tweet per capire di che pacco si parla: Malcom (per l’occasione diventato Målcöm), l’attaccante brasiliano che sembrava destinato alla Roma ma soffiato all’ultimo minuto dal Barcellona.