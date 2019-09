Sarà Xavier Estrada Fernandez l’arbitro di Roma-Istanbul Basaksehir, partita della prima giornata del gruppo J di Europa League. Il fischietto spagnolo, riporta Vocegiallorossa, ha già diretto una volta entrambe le squadre: il 18 agosto 2016 ha incontrato l’Istanbul Basaksehir nell’andata dei playoff di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk di Paulo Fonseca, capace di vincere in Turchia per 2-1, mentre il 3 novembre dello stesso anno ha incrociato la Roma nella trasferta di Europa League di Vienna, con il risultato di 4-2 per i giallorossi di Spalletti contro l'Austria Vienna. C’è anche un altro precedente per parte se si allarga il campo alle squadre della stessa nazione: il Bursaspor fu sconfitto dal Vojvodina per 0-3 nei preliminari di Europa League 2013-2014, così come l’Inter andò KO sul campo dell’Hapoel Be’er-Sheva per 3-2 nei gironi di Europa League 2016-2017.