Tra i giocatori più noti della squadra turca, che affronteranno domani la Roma in Europa League, ce ne sono molti che hanno giocato in passato in Serie A: Robinho (ex Milan), Elia (ex Juventus), Inler (ex Udinese e Napoli) e Skrtel che ha svolto solo la preparazione con l'Atalanta. Lo stesso tecnico, Okan Buruk, è stato un giocatore dell’Inter nei primi anni del duemila. All’appello mancherà, invece, il romano e romanista Stefano Napoleoni, ceduto al Goztepe. Altri "vecchietti" famosi: Demba Ba, Clichy e Arda Turan.