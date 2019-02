La Roma parla sempre più italiano, in campo e sul mercato. A prescindere dal futuro di Monchi e Di Francesco (tornano a circolare voci su ds più o meno stimati come Faggiano e Mirabelli). In vista della prossima stagione, i dirigenti giallorossi hanno messo nel mirino un calciatore per reparto: il difensore Gianluca Mancini dell'Atalanta, l'attaccante Andrea Belotti del Torino e (novità) il centrocampista Manuel Locatelli del Sassuolo. Che la scorsa estate lo ha preso dal Milan in prestito con obbligo di riscatto per circa 12 milioni di euro. Lo sta seguendo anche il ct dell'Italia, Mancini per la Nazionale.