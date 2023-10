Joao Costa in panchina con la Roma dei grandi? La conferma è arrivata da José Mourinho che in conferenza stampa ha parlato di uno dei gioiellini della Primavera che saranno aggregati alla prima squadra. Ex-Corinthians, brasiliano ma con passaporto comunitario portoghese, l'esterno d'attacco classe 2005 dotato di grandissimo dribbling e velocità arrivrò in giallorosso a parametro zero nel 2021 dopo la segnalazione di un grande ex.



Si tratta del portiere brasiliano Doni che lo segnalò all'ex direttore sportivo De Sanctis e lo convinse a fargli effettuare un provino andato si narra divinamente. Poi il viaggio del fratello dell'ex-portiere, l'agente Marangon che sottoscrisse il contratto triennale fino al 30 giugno 2024.