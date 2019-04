Juan Jesus, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma TV nell'immediata vigilia della partita che i giallorossi giocheranno contro l'Udinese.



Queste le sue parole: "Serve continuità dopo il successo di Marassi, serve un'altra vittoria per la Champions e per accorciare la classifica. Siamo pronti, dobbiamo fare del nostro meglio. Stasera una tra Milan e Lazio perderà punti, fondamentale allora vincere oggi. Udinese? Squadra temibile, sono fisici e bravi in contropiede, temo soprattutto Lasagna e De Paul. Servirà attenzione".