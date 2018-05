L'edizione odierna de Il Corriere della Sera fa il punto sul numero di spettatori che questa sera seguirà il match dell'Olimpico tra Roma e Juventus.



"La tribuna d’Onore non lascerà sedili liberi, con vip e politici di ogni genere e colore che in qualche modo riescono sempre a infilarsi quando conviene esserci. In TV l’audience potenziale stimata è di un miliardo di persone: resta da capire se in Cina o in Australia avranno voglia di fare l’alba per una partita di calcio. Qualcuno però paga, anche caro, per partecipare. La Roma prevede record d’incasso stagionale in campionato: i 5,5 milioni della semifinale di Champions contro il Liverpool sono insuperabili ma i 2,3 milioni del derby di novembre, quando comunque gli spettatori furono 56.000, non resisteranno perché i prezzi stavolta sono più alti. I club di tifosi juventini hanno protestato per il costo del settore ospiti, 70 euro, ma la Roma ha varato una policy coerente, privilegiando i propri abbonati e “pompando” i biglietti per i grandi eventi: vendendo i Distinti Sud alla stessa cifra non poteva fare eccezioni per il settore riservato ai visitatori. I tifosi juventini comunque saranno ovunque, specialmente sulle due tribune".