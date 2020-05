Roma e Juventus riproveranno a lavorare per uno doppio scambio dopo quello dello scorso anno che ha coinvolto Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola. Si riproverà in primis quello tra Alessio Riccardi e Daniele Rugani, non andato in porto la scorsa estate. Possibile anche il solo acquisto da parte dei bianconeri del centrocampista della Primavera giallorossa in cambio degli 8 milioni di euro richiesti da Petrachi. Sempre viva poi la pista che porterebbe allo scambio alla pari tra Bryan Cristante e Rolando Mandragora.