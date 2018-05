La Questura di Roma ha diffuso un piano traffico particolareggiato in occasione della sfida di questa sera all'Olimpico. L'area del Foro Italico sarà particolarmente congestionata considerando la concomitanza tra il big match che chiude la penultima giornata di Serie A e gli Internazionali di tennis . Il piano mobilità predisposto da Roma Capitale prevede per i tifosi bianconeri in arrivo da fuori regione l'uscita consigliata del GRA "via Flaminia direzione centro".



Indicazioni anche per quanto riguarda il parcheggio: per ognuna delle due tifoserie sono previste aree specifiche. I tifosi della Juventus dovranno posteggiare a viale della XVII Olimpiade oppure a piazzale Ankara, viale dello stadio Flaminio, via Austria. Quelli che arriveranno con i pullman scenderanno invece in viale della Macchia della Farnesina e zone limitrofe. I tifosi romanisti, invece, dovranno parcheggiare a piazzale Clodio e chi va a piedi dovrà prendere Ponte Duca d'Aosta e Ponte della Musica.