Roma-Juventus 0-0



Ammoniti: Pjanic, Alex Sandro



Espulsi: Nainggolan al 68'



AS ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan, De Rossi (81′ Strootman), Pellegrini (72′ Gonalons); Under (81′ Schick), Dzeko, El Shaarawy.

All.: Di Francesco.



Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Benatia, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic; Bernardeschi (67′ Douglas Costa), Dybala, Mandzukic (81′ Bentancur); Higuain.

All.: Allegri.



Arbitro: Paolo Tagliavento