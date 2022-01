Roma-Juventus 3-4 (primo tempo 1-1)



Reti: 11' Abraham, 18' Dybala, 48' Mkhitaryan, 52' Pellegrini, 70' Locatelli, 72' Kulusevski, 75' De Sciglio



Ammonizioni: Cuadrado (J), Veretout (R), Ibanez (R), 51' e 81' De Ligt (J), Locatelli (J), Cristante (R)



Espulsioni: De Ligt (J)



ROMA: Rui Patricio; Ibañez, Cristante, Smalling; Maitland-Niles, Pellegrini (88' Mayoral), Veretout (78' Perez), Mkhitaryan, Viña; Felix (71' Shomurodov), Abraham.

All.: Mourinho.



JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Bentancur (64' Arthur); Dybala (82' Chiellini), Kean (64' Morata), Chiesa (32' Kulusevski). All.: Allegri (in panchina Landucci).



Arbitro: Massa.