Roma-Juventus: big-match da tripla. Sassuolo, ultime chance salvezza contro i campioni d’Italia

Va in scena all’Olimpico di Roma il big-match della 35^ giornata, quello traI bianconeri, che hanno vinto quattro delle ultime sei sfide dirette, hanno però perso l’ultima sfida capitolina ma cercano i tre punti che li qualificherebbero matematicamente in Champions League. Partita da tripla, che vede leggermente avanti proprio il «2», a 2,70, sul successo casalingo dato a 2,80. Sale leggermente, a quota 3, il quarto pareggio consecutivo della Juve. Cinque degli ultimi sei precedenti sono terminati con l’Under 2.5, opzione ancora in vantaggio a 1,57 sull’Over 2.5 visto a 2,30. Per quanto riguarda il risultato esatto, il terzo 1-0 di fila si gioca a 7,50 ma in pole c’è l’1-1 a 5,50. Occhi puntati, come inevitabile, su Paulo Dybala: il primo gol contro la sua ex squadra è fissato a 3,75.

È sempre più complicata la permanenza in Serie A del Sassuolo, capace di vincere una sola vinta in 15 giornate ma unica squadra a battere l’Inter campione d’Italia in campionato. Tuttavia, contro i nerazzurri sabato al Mapei Stadium servirà un’impresa: alto a 6,50 il bis di Consigli e compagni, scende a 4,40 il primo pari della storia in Emilia tra i due club, con il segno «2 dato a 1,47. Dal 2019, in casa dei neroverdi, a trionfare è l’Over 2.5, in pole a 1,50 su un match con meno di tre reti proposto a 2,50. Lautaro Martinez vuole interrompere il digiuno contro la squadra dell’ esordio in massima serie: il “Toro” è in pole tra i marcatori a 1,95, quota che sale a 4,50 in caso sia lui a sbloccare il risultato per l’ottava volta in stagione. Vale invece 3,10 volte la posta il gol dell’ex di Andrea Pinamonti.

Cerca punti per la Champions League il Bologna, in un match che vive sul perfetto equilibrio contro il Torino. Segno «1» e «2» valgono la stessa quota, 2,80, con il pareggio che sale di un’inezia, a 2,87. I granata hanno collezionato ben 12 No Goal casalinghi: il tredicesimo paga 1,70, con il Goal costretto a inseguire a 2,05. Grande attesa per la sfida tra i due centravanti, capocannonieri dei club in Serie A: in lavagna prevale il padrone di casa Duvan Zapata a 2,87, sul dodicesimo timbro stagionale di Joshua Zirkzee dato a 3,30.Non vuole fermarsi l’Atalanta (1,35) nettamente avanti sulla già retrocessa Salernitana (8,50), mentre il Milan, già sicuro di un posto in Champions è avanti a 1,44 sul Genoa, offerto a 7,50. Cercano invece certezze per la zona Europa la Lazio, favorita a 1,83 in casa del Monza (4,33), come la Fiorentina (2,35) al Bentegodi contro un Verona (3,10) affamato di punti, mentre spera nei tre punti il Napoli (2) a casa dell’Udinese terzultimo (3,60). Grande interesse per gli scontri diretti in fondo alla classifica: Empoli (2,37) in pole sul Frosinone (3) come il Cagliari (2,15) contro il Lecce (3,70).