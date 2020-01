In attesa del posticipo del lunedì tra Parma e Lecce, è Roma-Juventus la gara conclusiva della domenica di Serie A. La squadra di Fonseca, quinta in classifica, attende quella di Sarri, che con una vittoria andrebbe in vetta in solitaria dopo il pareggio dell'Inter con l'Atalanta di ieri. Di seguito tutti gli episodi da moviola del match analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



ROMA – JUVENTUS h. 20.45

GUIDA

MELI – FIORITO

IV: GIACOMELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI



94' - Ammonito Florenzi per un fallo ai danni di Matuidi. Decisione corretta dell'arbitro. Giallo pesante per il capitano della Roma che era diffidato e salterà dunque il Genoa.



83' - Ammonito Kalinic per una sbracciata ai danni di Bonucci.



82' - Ammonito Cristante per un fallo ai danni di Cuadrado. Decisione corretta dell'arbitro, il centrocampista della Roma ha infatti messo le mani attorno al collo del giocatore della Juve.



79' - Annullato un gol alla Juve. Ronaldo serve Higuain che con un preciso mancino in diagonale trova il 3-1. L'assistente di Guida però alza la bandierina per segnalare il fuorigioco del Pipita. Decisione corretta e confermata dal Var.



65' - Calcio di rigore per la Roma. Under protesta per un tocco di mano di Alex Sandro nell'area bianconera, Guida lascia proseguire e poi viene richiamato dal Var. Dopo aver rivisto l'episodio, l'arbitro assegna il calcio di rigore per i giallorossi: prima Alex Sandro intercetta il pallone col basso ventre, poi se lo aggiusta col braccio sinistro per provare a tenerlo in campo. Decisione corretta dell'arbitro, il rigore è evidente.



46' - Ammonito Cuadrado. Pjanic sbaglia un rilancio, Perotti recupera palla e Cuadrado lo stende al limite dell'area di rigore della Juve. Decisione corretta dell'arbitro guida.



42' - Mancini protesta per un presunto tocco di mano di De Ligt, ma il difensore bianconero ha colpito il pallone sul volto. Guida è vicino all'azione e valuta bene l'azione, lasciando proseguire il gioco.



31' - Ammonito De Ligt per fallo ai danni di Zaniolo non lontano dall'area di rigore della Juve. Nel frangente, il centrocampista della Roma si è infortunato ed è stato costretto al cambio.



26' - Ammonito Mancini per un fallo in ritardo ai danni di Matuidi. Corretta la decisione di Guida, il francese stava avviando una ripartenza della Juve.



18' - Pellegrini calcia a rete, Rabiot respinge il pallone col braccio sinistro attaccato il corpo. Timide proteste dei giocatori della Roma, ma Guida fa bene a non concedere il calcio di rigore ai giallorossi.



15' - Ammonito Kolarov per un intervento in ritardo ai danni di Rabiot. Giallo pesante per il serbo che era diffidato e salterà dunque il Genoa.



12' - Ammonito Pjanic. Il bosniaco atterra Pellegrini con uno sgambetto al limite dell'area di rigore della Juve. La decisione di Guida è corretta.



9' - È calcio di rigore per la Juventus. Veretout perde palla, Dybala la recupera ed entra in area, il francese prima lo strattona e poi lo sgambetta cercando di intervenire sul pallone. Netto il penalty per i bianconeri. Guida nel frangente ammonisce anche Veretout per il fallo ai danni di Dybala. La decisione di non espellerlo sembra corretta perché il francese col piede cerca il contatto col pallone ma prende l'avversario.