Roma-Juventus, la MOVIOLA: mani di Kelly in area, Colombo non dà rigore. Celik protesta, Tudor ostacola una rimessa laterale

Di seguito gli episodi da moviola più importanti di, gara delle 20.45 di domenica 6 aprile 2025 e valida come posticipo serale della 31a giornata di Serie A. Ha arbitratoda Como mentre nella Var room erano presenti Di Bello e Mazzoleni. Due gli episodi più dubbi con la gomitata di Cristante a Nico Gonzalez e il rigore chiesto e non concesso ai giallorossi per mani di Kelly in area su tiro di El Shaarawy.Arbitro: ColomboAssistenti: Imperiale-BertiIV Ufficiale: ZufferliVar: Di BelloAvar: Mazzoleni

Cambiaso fermato a campo aperto da Koné, niente giallo che ci poteva stare.Giallo a Renato Veiga che entra di spalla dritto sulla schiena di Dovbyk disinteressandosi della palla. Giusto il cartellino.Protesta la Roma per un'escursione di Tudor fuori dalla propria area tecnica e con l'allenatore croato che, involontariamente, ostacola la rimessa laterale di Celik. Il terzino giallorosso si lamenta e protesta, Colombo fischia e richiama l'allenatore ma non estrae il giallo (FOTO DAZN)Tutto ok anche sul gol dell'1-1 di Shomurodov che è tenuto in posizione regolare al momento della prima conclusione di Ndicka su cui vola Di Gregorio.

Violento tiro di El Shaarawy dal limite che colpisce in area di rigore Kelly sul gomito e con la palla che era indirizzata in porta. Vibranti le proteste della Roma in campo e in panchina, ma Colombo non fischia e il var non interviene. Il gomito di Kelly era vicino al corpo, anche se non attaccato, e il tiro molto forte. I dubbi restano, ma la chiamata non è errata.Tutto regolare sul goal di Locatelli che calcia di prima dal limite sulla respinta della difesa giallorossa e batte Svilar. Anche Nico Gonzalez, presente in traiettoria è tenuto in gioco dalla difesa della Roma.

Manca un calcio d'angolo per la Roma e Soulé protesta. L'esterno giallorosso scatta in fascia e, contrastato da McKennie prova il cross a cavallo della linea di fondo e con la palla che viene respinta dal centrocampista bianconero. L'assistente concede la rimessa dal fondo sostenendo che la palla avesse già varcato la linea al momento del cross, ma le immagini smentiscono, non era uscita del tutto.Nico Gonzalez cade in area di rigore, ma Colombo fischia la punizione dal limite. L'attaccante della Juventus subisce fallo da El Shaarawy e prova a ritrovare l'equilibrio cadendo poi a contrasto con N'Dicka in area. Giusta la scelta di Colombo di concedere il vantaggio e poi tornare indietro quando non si è concretizzato.

Di Gregorio sbaglia la presa in uscita e si scontra con Mancini perdendo la palla. Colombo fischia e salva la Juventus perché il fallo non c'era.Giallo per Cristante che interrompe suo malgrado una ripartenza offensiva dei suoi. Angelino aveva recuperato palla (fallosamente, ma non visto dall'arbitro) su McKennie e Cristante, poco dietro di lui, sbracciando ha colpito con una gomitata involontaria Nico Gonzalez. Colombo vede e fischia estraendo solo il giallo. Decisione giusta anche per il moviolista di Dazn Luca Marelli: "Non c'è un colpo vero e proprio, ma vede l'avversario che arriva e lo ferma. Imprudenza e non volontà

Vibranti proteste di Tudor per un fallo da dietro di Mancini su Yildiz. Il difensore giallorosso colpisce da dietro con un forte calcio il polpaccio dell'esterno turco. L'allenatore bianconera voleva almeno il giallo per fallo violento.Weah sbilanciato da Celik cade a terra convincendo Colombo a fischiare fallo fra le proteste dell'Olimpico. Il contatto è lieve e il fischio ha fermato una potenziale azione di contropiede giallorossa.