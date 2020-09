Posticipo di lusso per la domenica di Serie A, con la sfida dello Stadio Olimpico, alle 20.45, tra Roma e Juventus. Calciomercato.com vi offre tutti gli episodi da moviola:



ROMA – JUVENTUS h.20.45

DI BELLO

TEGONI – LONGO

IV: ABISSO

VAR: NASCA

AVAR: MONDIN



43' - Rigore per la Juve: Ronaldo scatta in area e prova a superare Pellegrini, che si oppone colpendo la palla con il braccio largo. Di Bello fischia un altro rigore, in maniera corretta.



30' - Rigore per la Roma: tiro di Veretout da fuori area, Rabiot respinge con il braccio largo. Per Di Bello è penalty.



29 - Lancio dalla retroguardia per Dzeko, contatto tra il romanista e Chiellini: per Di Bello è fallo del bosniaco, veementi proteste dagli spalti.