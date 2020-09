Dopo il pasticcio burocratico legato al caso Diawara che è costato il ko per 3-0 a tavolino contro il Verona (il match era finito 0-0), lacerca il riscatto nel. I bianconeri di Pirlo allo stadio Olimpico vogliono confermare quanto fatto vedere all’esordio contro la Sampdoria. Il grande osservato speciale della serata sarà, a un passo dal trasferimento a Torino nelle scorse settimane, prima della- ​Proprio Dzeko guiderà l’attacco della Roma dopo la panchina contro il Verona. Lo ha confermato in conferenza stampa lo stesso Paulo. In difesa spazio dal 1’ al nuovo acquisto, che completerà il reparto con Mancini e Ibanez. A centrocampo Veretout e Pellegrini centrali, con Santon e l’ex Spinazzola sugli esterni; sulla trequartia supporto di Dzeko.- Si va verso la conferma dell'undici sceso in campo contro la Samp per Pirlo.confermato nel ruolo di centrale di destra con Bonucci e Chiellini, a destra Cuadrado e a sinistra nuovamente il giovane(in ballottaggio con De Sciglio). In mediana nuovo acquisto McKennie e(favorito su Bentancur), con Ramsey trequartista alle spalle di Kulusevski e Cristiano Ronaldo..​Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko. Allenatore: Fonseca.: ​Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo.: ​domenica alle 20.45, su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra).