La serata che doveva essere decisiva si è rivelata tale, la Juventus pareggia 0-0 a Roma ed è campione d'Italia per la 34esima volta della sua storia, la settima consecutiva: dopo le gare di ieri e quelle del pomeriggio, è terminata questa sera alle 20.45 la 37esima giornata di Serie A, con lo scontro dello Stadio Olimpico tra la terza e la prima forza del campionato, la Roma di Eusebio Di Francesco contro la Juventus di Massimiliano Allegri, che festeggia il suo secondo titolo al. Il pareggio a reti bianche consente alla squadra torinese di conservare quattro punti di vantaggio sul Napoli secondo (92 punti contro 88) vittorioso a Genova contro la Samp, e di laurearsi campione d'Italia con un turno di anticipo (ininfluenti dunque le sfide dell'ultima giornata tra Juve-Verona e Napoli-Crotone) La sfida si è giocata in contemporanea al match del Ferraris di Genova tra la Sampdoria e il Napoli. Via dunque ai festeggiamenti ufficiali, che arrivano nella stessa settimana della conquista della tredicesima Coppa Italia della storia della Juve: i giallorossi dal canto loro difendono il terzo posto, con la Lazio distante due lunghezze, e blindano definitivamente la qualificazione alla prossima Champions League. I padroni di casa non perdono da sette giornate (5 vittorie e due pari). La Roma in casa ha perso solo uno degli ultimi sette confronti in Serie A contro la Juventus: tre vittorie e tre pareggi, senza mai concedere in questo parziale più di una sola rete ai bianconeri. Tre volte nella storia della Serie A Roma e Juventus si sono affrontate dopo la 35ª giornata: nel 1948/49 (36esima), nel 2013/14 (37esima), con due vittorie per i bianconeri all’Olimpico (entrambe per 1-0), e l'anno scorso (36esima, vittoria Roma per 3-1).