Roma-Juventus 0-0 LIVE: Svilar salva su Weah

Primo squillo da parte della Juventus: bel tiro a giro di destro da parte di Weah dal vertice sinistro dell'area di rigore, Svilar salva in corner.Roma-Juventus 0-0Svilar; Hummels, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: RanieriDi Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Weah, Locatelli, K. Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: TudorColombo

Chi vuole la Champions League non può sbagliare.allo Stadio Olimpico dii giallorossi di Claudioaffrontano ladi Igor, alla prima trasferta da allenatore bianconero. dopo l'esordio vincente a Torino contro il Genoa, nel posticipo dellain palio c'è il quarto posto e la qualificazione alla prossima massima competizione europea, con i padroni di casa che arrivano da un'incredibile striscia di sette successi di fila, che li hanno portati al sesto posto, a -3 proprio dalla Juventus quinta e a -4 dal Bologna, impegnato lunedì in casa contro il Napoli. Per questo la sfida assume ancora maggiore significato, diventando un vero e proprio spareggio Champions. Titolare tra i padroni di casa Mats Hummels, che ha appena annunciato l'addio al calcio a fine stagione.