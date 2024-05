Roma-Juventus, quote in equilibrio: la 'X' a 3.10

Incassata la sconfitta in Europa League contro il Bayer Leverkusen, De Rossi ha subito di fronte un altro avversario tostissimo. Domenica 5 maggio alle 20:45 allo Stadio Olimpico va in scena il big match della 35esima giornata di Serie A, con i giallorossi in piena lotta per un posto nella prossima Champions League, traguardo molto vicino per i bianconeri. Chi la spunterà tra De Rossi e Allegri? Le quote sulla lavagna scommesse annunciano una gara molto equilibrata con il fattore casa a favore dei giallorossi bilanciato dalle fatiche spese da Pellegrini e compagni contro il Bayer e il segno 1 e il 2 sono molto vicini, rispettivamente a 2.85 e 2.65 volte la posta scommessa. A 3.10 invece il pareggio.

Lo scontro diretto potrebbe favorire le altre squadre coinvolte nella zona Europa a cominciare dal Bologna impegnato nell’anticipo del venerdì contro il Torino, ma il segno 2 è alto a quota 2.82.Sabato match in trasferta anche per la Lazio, favorita a 1.85 a Monza, mentre l’Atalanta gioca nel posticipo del lunedì contro la Salernitana e nonostante la doppia sfida contro il Marsiglia non dovrebbe fallire il segno 2 a 1.35 su Betaland. Fiorentina e Napoli si giocano le ultime chance: viola a quota 2.30 contro il Verona, campani a 1.97 sul campo dell’Udinese.