Roma-Juve, Soulé sfida il passato: l'esubero bianconero al centro del progetto giallorosso

La sliding door diè stata la necessità della Juventus di fare cassa per arrivare agli obiettivi di mercato prefissati. E lui era uno dei sacrificabili, quasi un esubero. Così quando la Roma si è presenta con 25 milioni sul piatto (più 4 di bonus) l'argentino ha fatto le valigie e ha lasciato Torino.. Probabilmente partendo titolare al fianco di Dovbyk nel 3-5-2 di Ranieri.- L'esperienza di Soulé nella capitale è partita con il freno a mano ma ora il piede sta spingendo sull'acceleratore: l, l'arrivo di Ranieri ha dato una scossa a tutto l'ambiente riportando serenità ed entusiasmo. E ora è il momento giusto per lanciare l'argentino. Nelle idee della società Matias è l'erede di Dybala: in realtà sarebbe dovuto esserlo già in estate, poi Paulo ha rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita e anche per questo Soulé ha avuto meno spazio fino a qualche mese fa.

- Nella sua esperienza alla Juventus non ha mai avuto l'occasione per mettersi davvero in mostra, sarebbe potuta arrivare in questa stagione con Motta che in estate l'aveva portato in ritiro e l'avrebbe tenuto volentieri. La decisione però era già stata presa prima del suo arrivo: "Sapevo che sarei andato via" ha raccontato tempo fa Soulé. Qualche partita in bianconero l'ha anche fatta, con Allegri in panchina, ma veniva schierato spesso fuori ruolo da esterno di centrocampo chiedendogli di giocare a tutta fascia.: "Giocando in Serie C sono migliorato fisicamente e tecnicamente" ha spiegato Soulé parlando della sua esperienza con la seconda squadra.

- Arrivato alla Juve a 16 anni pescato nelle giovanili del Velez, la stagione migliore della carriera la gioca in prestito al Frosinone nel 2023/24:. Voleva rimanere in un campionato competitivo e possibilmente in Serie A, ha preferito la Roma al Leicester anche per il progetto presentato dai giallorossi: Soulé al centro della Roma del futuro, il dopo Dybala è già tracciato. E stasera Matias sfiderà il suo passato, mille ricordi ma nessun rimpianto in bianconero.

