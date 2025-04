Roma-Juventus vista dal campo: Vlahovic discute con Weah, l'"assist" di Tudor e i parastinchi di Shomurodov

A partire dal riscaldamento:come sempre, come già faceva quando della Juventus era solo un membro dello staff di Pirlo,. Sistema i conetti coi piedi se non sono alla distanza giusta, si finge difensore se un suo giocatore gli va incontro con la palla e poi la palla appunto.

Faccio lo scalpo a qualsiasi banale retorica, ma vederlo per l’Olimpico camminare portandosi tra i piedi qualsiasi pallone gli capitasse a tiro, me lo ha fatto sentire più simile a tutti noi, di quanto credessi.Poi la sfida comincia, la Juventus è molto aggressiva, proprio come vuole Tudor, maCapisce che il primo problema sono le mezze posizioni prese dai giocatori della Juventus: Nico Gonzalez che entra dentro il campo o Kelly che si sovrappone continuamente a Weah. Quindi dice: “Evan a uomo”, Ndicka su Nico, e poi a Soule di accompagnare Kelly, cosa che all’ex Frosinone, pochi secondi prima avevano segnalato anche Mancini e Cristante.

Come detto, il primo tempo della Juventus è ottimo per intensità, manca solo un po’ di precisione negli ultimi metri. Precisione e forse calma nell’esecuzione,Sia sulla punizione dal limite che su un tiro al volo di destro., per un mancato cross. I due vanno avanti qualche secondo, dandosi quasi appuntamento a un chiarimento bello acceso successivamente. In realtà non succede nulla, anche perché il goal di Locatelli annulla ogni contrasto.

Nella suo filosofia, non bisogna mai star fermi, muoversi sempre, possibilmente in avanti. Kalulu si sovrappone a Mckennie per la centesima volta e da lì nasce l’1-0., senza gesti eccessivi, ma con i fatti. E appunto la prima mossa che fa, gli cambia la partita.. Lo fa entrare perché giochi su Kelly, in modo che il difensore della Juventus la smetta di sganciarsi a cento all’ora come fatto nel primo tempo.

, Zufferli, il quarto uomo se ne accorge e lo blocca. Ma senza non si può giocare, quindi l’uzbeko si mette i primi che gli passano:La partita qui, invece che aprirsi, si chiude. Perché la Juventus col goal subito perde un po’ di certezze, pur continuano ad applicare il diktat di Tudor. La Roma si limita a ripartire, ma non riesce a farlo quanto vorrebbe e quindi finisce così,

