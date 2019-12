Prima di poter investire su un attaccante in grado di far rifiatare Dzeko, la Roma ha il compito di fare cassa e di abbassare il monte ingaggi partendo da quei giocatori meno utilizzati. Uno è Nikola Kalinic, arrivato fuori forma in estate e poi vittima di un infortunio che l’ha trattenuto in infermeria fino a poche settimane fa. Come riporta “Il Messaggero”, è stato offerto a Genoa e Fiorentina, ma il suo desiderio è di restare, bloccando di fatto il mercato giallorosso.