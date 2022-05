e indiscrezioni delle ultime ore si sono trasformate in ufficialità. Kamara è un nuovo giocatore dell’Aston Villa. L’ex Marsiglia che era finito nel mirino di Roma e Milan ha deciso di trasferirsi in Premier League a parametro zero. Come riporta ForzaRoma.info i giallorossi sono sempre alla ricerca di un centrocampista e l’arrivo del francese ai ‘Villans’ può favorire l’addio di Douglas Luiz. Mourinho ha messo gli occhi su di lui, la società di Birmingham lo valuta circa 20 milioni di euro ma la cessione di Olsen in via definitiva potrebbe aiutare Pinto a far abbassare il prezzo. Infatti il portiere svedese è vicino alla permanenza all’Aston Villa con un riscatto fissato a 3.5 milioni. Inoltre il brasiliano, classe 1998, ha il contratto in scadenza nel 2023 e il suo stipendio è accessibile per le casse giallorosse: 3 milioni di euro netti a stagione. La sua annata ad alti livelli ha attirato tanti club tra cui il Chelsea che negli ultimi giorni si è inserito nella corsa per l’ex Manchester City.