Rick Karsdorp e la Roma. Una pace (quasi) impossibile. Anche oggi l’olandese si è presentato a Trigoria per allenarsi ma non si registrano passi in avanti che possano permettere una piena riconciliazione tra il terzino e Mourinho. Le parti sono sempre distanti e la volontà di Karsdorp è quella di andare via dopo il duro sfogo del tecnico. La Roma ha ribadito al suo agente di portare offerte congrue. In poche parole: cash e subito. Nelle ultime ore l’entourage dell’olandese ha sondato il terreno con Fulham, Lille e Torino. Ma solo il club inglese sembra disponibile a una soluzione immediata e quindi a una cessione a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto. Un primo interessamento soft al quale potrà far seguito un’offerta.



NUOVA MULTA? - Resta vigile la Juve che però sembra disponibile al solo prestito. Intanto il giocatore non vorrebbe imbarcarsi per il Portogallo dove si svolgerà il supplemento di ritiro per la Roma. L’obiettivo è continuare ad allenarsi a Trigoria in attesa di offerte. Mourinho diramerà la lista dei convocati solo il 15 mattina. In caso di nuovo rifiuto da parte di Karsdorp potrebbe scattare una nuova maxi-multa pari al 30% dello stipendio mensile come avvenuto prima della buca per il Giappone.