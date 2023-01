Karsdorp fuori dalla lista dei convocati. E' la seconda volta consecutiva dopo il Bologna che, nonostante sia l’unica alternativa di ruolo a Celik, Mourinho lo ha praticamente messo fuori rosa (benché continui ad allenarsi in gruppo). Nonostante le prove di mediazione di Pinto, rimane in vendita. Per ora soltanto voci ma nessun offerta concreta.