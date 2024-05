Roma, Karsdorp e non solo: mezza rosa è di nuovo bocciata

Una rosa sfiorita, come era con. E ora è con De Rossi, bravo a esaltare gioco e alcuni singoli caduti in disgrazia. Ma non così tanto da migliorare alcuni singoli che hanno deluso abbondantemente e fatto perdere la pazienza ai tifosi. In tanti sono sul piede di partenza in una squadra che andrà ritoccata in diversi ruoli. Il ko con il Leverkusen e un turn over sempre più ridotto all'osso lo dimostrano.Ieri l'olandese ha giocato titolare per la prima volta dopo un mese e ha ribadito i motivi che avevano portato Mourinho a rimproveralo pubblicamente.e una serie di errori che in questi 7 anni hanno saturato la pazienza di tutti. Contratto in scadenza nel 2025,rivederlo a Roma il prossimo anno è decisamente poco probabile viste anche le problematiche ambientali. Il club è disposto a liberarlo per poco, ma lui dovrà ridursi l'ingaggio da 2,2 milioni.

Dovrebbe tornare alla base(al Leeds) vista la scarsa incidenza di quest'anno e lo stesso rischia di fare Angelino anche se di fronte a un piccolo sconto lo spagnolo potrebbe anche restare., in scadenza a giugno e con nessun segnale concreto dal club per il rinnovo. L'unico con alta possibilità di restare è Celik, ma come alternativa. Insomma le fasce sono davvero da rifare.Un altro giocatore ormai fuori dalle gerarchie titolari ècon De Rossi ha giocato solo tre match da titolare, tutti in campionato. Se ci sarà modo sarà ceduto anche per realizzare una plusvalenza visto che è arrivato a parametro zero.riproposto a Napoli. Con frittata annessa e rigore causato. Il portoghese tornerà di corsa al Psg, un fallimento di marca Pinto.riportato al suo ruolo naturale di trequartista ma poi utilizzato col contagocce. Tre da titolare con De Rossi, sempre sostituito e mai con la Roma in vantaggio.

Il ciclo sembra al termine poi per tre senatori della Roma di Mou. Saluterà anche(in scadenza) e rischia di fare le valigie pure. I troppi infortuni impongono una riflessione. Con un solo anno di contratto rimasto, se arriveranno offerte dall'Arabia come a gennaio oppure dall'Inghilterra, è probabile che siano accolte con piacere sia dalla Roma che dal difensore. Stesso discorso perma in questo serve un'offerta da almeno 25 milioni.