Rick Karsdorp, ex della finale di Conference League, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Feyenoord:



"Sentivo i polpacci doloranti, forse mi sono stirato all'adduttore. Il primo tempo è stato buono, un po' meno il secondo ma l'abbiamo portata a casa. Pochi di noi avevano già vinto qualcosa, Mkhitaryan, forse Tammy e Smalling. Sì, possiamo chiamarla storia, è una coppa europea, io me ne frego e scusate se sono un po' volgare. Giocare contro la mia ex squadra è stato difficile. Devo fare di più, so che ne sono in grado".