Fa rumore l’esclusione di Rick Karsdorp dall’elenco dei convocati per Bologna-Roma. Il terzino, che ieri in un’intervista chiedeva fiducia per tornare il giocatore che era, sarebbe stato estromesso dalla lista per motivi disciplinari. Stando a Radio Radio, alla base dell’esclusione ci sarebbe un diverbio avuto con l’allenatore, Eusebio Di Francesco, prima del match di Champions League contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu.