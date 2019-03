Il terzino della Roma Rick Karsdorp ha presentato la sfida alla SPAL ai microfoni di Sky Sport: "Ho le mie caratteristiche e giocherò la mia partita, le mie caratteristiche sono offensive. Dovrò fare attenzione alla fase difensiva, se riuscirò a farle bene entrambe sarà un passo importante per aiutare la squadra. L'arrivo di Ranieri? È un cambiamento importante, è la seconda volta che mi capita. Dispiace per Di Francesco, l'esordio con il nuovo tecnico è stato positivo, abbiamo vinto, ma oggi dobbiamo dimostrare in campo quanto stiamo facendo di buono in settimana".