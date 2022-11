Dopo i giorni infuocati per il post Sassuolo, in casa Roma sembra tornata, almeno apparentemente, la serenità. Con il gruppo, oltre a Paulo Dybala, si è allenato ance Rick Karsdorp, notizia assolutamente non scontata dopo le parole di Mourinho di mercoledì sera. L'olandese è apparso di buon umore e sorridente, in particolare con Tammy Abraham,. Non è ancora chiaro se Karsdorp sarà convocato per il match contro il Torino, l'ultimo prima della pausa per il Mondiale.