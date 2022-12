La Roma e Karsdorp si preparano a una battaglia legale. Come riporta il Tempo pur decidendo,alla ripresa degli allenamenti a fine novembre e nella tournée giapponese: è stata avviata dalla Roma la procedura di arbitrato prevista dal contratto collettivo dei calciatori.stabilito come limite massimo dalle norme per le multe ai tesserati. Sarà quindi il Collegio Arbitrale a decidere, con un "arbitro" nominato da ognuna delle due parti e un presidente indipendente che entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio dovrà emettere un lodo per risolvere la controversia, con una possibile coda in Corte d’Appello.in seguito all’assalto di un gruppo di tifosi sotto la sua abitazione a Casal Palocco dopo la partita con il Sassuolo.Karsdorp, non convocato per la gara successiva con il Torino, era partito per l’Olanda e anche in aeroporto sarebbe venuto a contatto con dei tifosi che lo avrebbero rimproverato davanti ai familiari spaventati. E sui social avrebbe ricevuto tanti altri insulti.che ha poi accettato di tornare a Roma per sottoporsi alla visita medica richiesta dal club. L’avvocato Salvatore Civale, che collabora con l’agente olandese del terzino, l'altro ieri ha lanciato accuse pesanti al club e a Mourinho in un’intervista che ha colto di sorpresa la Roma: "Il calciatore è stato discriminato dalla società che non ha garantito la sicurezza della persona e dei suoi familiari" l’accusa del legale in seguito